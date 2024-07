Duas professoras são afastadas por suspeita de dopar autista de 2 anos

Menino começou a frequentar outra creche, desta vez em Paciência, também na Zona Oeste - Foto: Reprodução | TV Globo

Duas professoras que trabalham na creche Espaço de Desenvolvimento Infantil René Biscaia, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram afastadas por suspeita de dopar uma criança de dois anos com Zolpidem — medicamento de uso controlado, usado para tratamento da insônia de curta duração.

A investigação está a cargo da 36ª DP (Santa Cruz) que disse, em nota, que "os agentes estão ouvindo testemunhas e requisitaram imagens de câmeras do local". De acordo com a corporação, "os agentes estão ouvindo testemunhas e requisitaram imagens de câmeras do local". As informações são do jornal Extra.

A mãe da criança se reuniu com o Secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha. Também nesta quarta-feira, o menino começou a frequentar outra creche, desta vez em Paciência, também na Zona Oeste.

"Ofereceram uma pessoa para ficar com ele porque antes não tinha uma pessoa especializada no cuidado dele, né? Tínhamos solicitado, eles disseram que não era necessário. Escolhemos essa creche por ser antiga no bairro e por algumas pessoas terem falado bem. A gente foi muito bem acolhido, apesar de ainda estar criando um vínculo novo de confiança, né?", contou a mãe do menino.