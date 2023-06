Dudu Camargo é demitido do SBT após sete anos de emissora

O apresentador Dudu Camargo não é mais funcionário do SBT. Após sete anos de emissora, o profissional de comunicação foi desligado nesta semana e deve ser substituído por Felipe Malta no programa 'Primeiro Impacto'.

Mesmo com apenas 25 anos, o apresentador coleciona vasto histórico de polêmicas e atrasos. Em 2020, por exemplo, durante transmissão de Carnaval, Dudu passou a mão no corpo de Simony e disse que queria 'fazer um filho' com ela.

O assédio à cantora virou processo judicial e a Justiça considerou que houve importunação. Dudu foi conenado a indenizar Simony em R$ 30 mil.

Segundo o colunista Jeff Benício, do Terra, a demissão teria sido bem recebida nos bastidores do SBT. Alguns jornalistas da casa se sentiam constrangidos com o tom sensacionalista de Dudu Camargo diante das câmeras