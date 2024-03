Dupla de ex-terraplanistas se une e revolta adeptos do movimento | A TARDE

Dois produtores de conteúdo brasileiros que acreditavam que a Terra era plana se disseram arrependidos e passaram a usar seus canais de YouTube para propagar conhecimento científico.



"Ver o fenômeno do sol da meia-noite na Noruega me fez voltar a acreditar na ciência", disse o criador do canal Inteligência Natural, Leandro Batista, que viajou ao país europeu com o intuito de promover o terraplanismo, mas foi "surpreendido" com a experiência. "Foi um misto de frustração com alívio. Tirei um peso de uma tonelada das costas, é um fardo terrível viver duvidando de tudo e de todos", continuou.

Leandro firmou parceria com o criador do canal Sistemático, Eduardo Dias, para levantar uma vaquinha online com o objetivo de os dois viajarem juntos para assistir o sol da meia-noite na Antártida.

Apesar da mudança de rota dos dois produtores de conteúdo, a maioria dos usuários se manteve inscrita nos canais. O Inteligência Natural, que tinha 152 mil inscritos até a "descoberta" de Leandro, perdeu 14 mil seguidores, ou seja, 90% do público foi mantido. "O terraplanismo está dando seus últimos suspiros no Brasil. É insustentável", afirmou Leandro. Com informações da coluna Tilt, do Portal UOL.