“É meio louco, mas agradeço”, diz Margareth após ser empossada na ABC | A TARDE

Após ser empossada como nova membra da Academia Brasileira de Cultura (ABC), na terça-feira, 14, a ministra da Cultura, Margareth Menezes declarou que nunca imaginou integrar o grupo e disse ter se assustado de forma positiva com a palavra “Imortal”, segundo informação da Folha de S.Paulo.



"Nunca pensei entrar para uma Academia Brasileira. É meio louco, mas agradeço", declarou, ressaltando a palavra "imortal". "Que isso? Forte, né? Nunca me imaginei imortal. Mas eu acredito em reencarnação e por isso todos nós somos imortais de qualquer maneira", afirmou.

A ministra ganhou assento na Cadeira 28, que tem como patrono a cantora Emilinha Borba.

No evento, que aconteceu no campus da Fundação Cesgranrio, no Rio de Janeiro, entre os destaques foram as ministras Sonia Guajajara e Margareth, dos Povos Indígenas e da Cultura, respectivamente, e a artista Liniker, a primeira mulher trans a assumir um lugar na ABC.

Os outros nomes que fazem parte desse novo grupo são: Alcione, Daniela Mercury, Glória Pires, Conceição Evaristo, Viviane Mosé, Juma Xipaia, José Luiz Ribeiro, Vanessa Giácomo, Antenor Neto e Luana Xavier. Eles se juntam aos outros membros mais antigos, como Ana Botafogo, Zeca Pagodinho, Fátima Bernardes, Elisa Lucinda, Christiane Torloni, Lilia Cabral, Ney Latorraca, Beth Goulart, Rosamaria Murtinho, Gabriel Chalita e o maestro Isaac Karabtchevsky.