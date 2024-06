É preso homem que matou idoso com 'voadora'

- Foto: Reprodução

Tiago Gomes de Souza, de 39 anos, foi preso após dar uma 'voadora' em um idoso, de 77, na frente do neto dele, de 11, em Santos (SP). A vítima morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Leste, onde foi intubada e sofreu três paradas cardíacas.

O neto de Cesar Fine Torresi contou que ele e o avô atravessavam a Rua Pirajá da Silva, no bairro Aparecida, entre os carros quando, de repente, ainda segundo o menino, um carro avançou na direção deles, mas freou bruscamente e, como reação, Cesar Fine Torresi apoiou as mãos no capô - sem danificar o veículo.

No momento em que o idoso e o neto terminaram de atravessar, o motorista teria deixado o automóvel, caminhado até eles e dado o chute no peito da vítima.

Ao agredir o idoso, Tiago foi repreendido por moradores do local e correu para um mercado nas proximidades.

Tiago foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos e, na presença do advogado, não quis se manifestar sobre o ocorrido. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte.