É tudo igual? Saiba a diferença de sidra, espumante e champanhe

- Foto: Reprodução

O réveillon se aproxima, trazendo novamente as dúvidas que permeiam as bebidas símbolos desta data especial. Afinal: sidra, espumante, champanhe, cava e prosecco são a mesma coisa? Não! Entenda abaixo as diferenças entre as bebidas.

Espumante

Existem diversos tipos de vinho: tinto, branco, rosé, laranja, e o espumante é um deles. Esta variedade surge da segunda fermentação do vinho branco, quando então ele se torna gaseificado. Este método de vinificação pode ser feito com uvas diferentes e em locais diferentes, gerando variedades como champanhe, cava, prosecco, dentre outras.

Ou seja, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe.

- Tipos de espumante

Champanhe: para carregar este nome, a icônica bebida precisa ser produzida na região francesa de Champanhe. Por isso, um autêntico champanhe é normalmente caro, com o preço das variedades mais baratas partindo de R$ 200, geralmente. Já as uvas utilizadas são, geralmente, pinot noir, pinot meunier e chardonnay.

Prosecco: assim como o champanhe, o nome prosecco vem acompanhado de uma determinação de origem. Neste caso, é necessário ser produzido na região de Vêneto, na Itália. Já a uva principal usada nesta variedade é a glera.

Cava: se o champanhe é o representante francês e o prosecco é italiano, a cava vem diretamente da Espanha. As regiões autorizadas pelo governo espanhol para a produção da variedade são Alava, Badajoz, Barcelona, Girona, La Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona, Valencia e Zaragoza. Conhecido por ser mais doce e frutado que os colegas da França e Espanha, a cava usa, principalmente, as uvas macabeo, parellada e xarel.

E a sidra? Esta é mais diferente de todas. Na verdade, a sidra não é vinho. A bebida é feita a partir da maçã, não da uva, carregando um teor alcóolico entre 5% e 7%, enquanto os espumantes têm 11%.

Apesar de não ser considerada um espumante, a bebida é gasosa e torna-se uma opção para estourar a rolha na virada do ano, principalmente por ser muito mais barata que as supracitadas.