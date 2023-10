Eclipse solar: confira registros dos internautas nas redes sociais | A TARDE

O Grande Eclipse das Américas, o eclipse anular do sol, aconteceu neste sábado, 14, e gerou grande repercussão nas redes sociais. No Brasil, ele pôde ser visto completo nas regiões Norte e Nordeste e, nas demais regiões, quem olhou para o céu viu o Sol "mordido" pela Lua.

Na Bahia, o ápice do fenômeno aconteceu por volta das 16h50 e diversas pessoas registraram o momento nas redes sociais. No Porto da Barra, ponto turístico de Salvador, uma multidão se reuniu para acompanhar o fenômeno.

O eclipse acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte do disco solar e deixando visível apenas um “anel de fogo” brilhante ao redor da borda.

O recomendado é nunca olhar diretamente para o Sol. Um eclipse solar só pode ser observado com óculos específicos para a visualização do fenômeno, filtro especial ou olhando para o reflexo do Sol. Nada de usar placas de raio X, filmes fotográficos, celulares ou outros artefatos.

Teve internauta que reclamou de não conseguir acompanhar o fenômeno por causa do céu nublado.



“Ah porque eu quero ver o eclipse que pipipi popopo” o céu assim em São Paulo:#EclipseSolar pic.twitter.com/3SjGKCmnir — Lôzinha (@_pequenalo) October 14, 2023

Eclipse em outros lugares // onde eu moro pic.twitter.com/SEsNsaI2ia — musa dos meme (@musadosmeme) October 14, 2023

Confira registros de quem conseguiu assistir ao fenômeno:





Cidadão Repórter ao A TARDE

🚨AGORA: No México já é possível ver o ápice do Eclipse solar "o anel de fogo completo". que lindo #EclipseSolar pic.twitter.com/RdPNU2YI5r — Vixe Fortaleza  (@portalvixe) October 14, 2023

Posso dizer que vi o eclipse ✅🥺🥹



Muito fodaaaaaaaaa pic.twitter.com/XvtRQNsnhA — PC Reis 🇳🇱 (@pcreiss) October 14, 2023

🚨AGORA: Registro belíssimo do eclipse solar em Quixadá, no Ceará. #EclipseSolar



pic.twitter.com/BpdsHwbct3 — CHOQUEI (@choquei) October 14, 2023

Eu olhando rápido para o eclipse solar não me deixar cego #EclipseSolar pic.twitter.com/bwtjxjujPx — CHOQUEI (@choquei) October 14, 2023

Registro do eclipse em Ely, Nevada, nos Estados Unidos | Foto: Reprodução/ON

Apesar das diversas recomendações na forma de olhar o eclipse, o pessoal também inovou na forma de assistir ao fenômeno.

Simplesmente uma diva com capacete de serralheiro para assistir ao Eclipse Solar 🗣️ pic.twitter.com/0ftrM33rPc — POPTime (@siteptbr) October 14, 2023