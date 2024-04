Edital de concurso da Novacap oferece 120 vagas, além de 360 reserva | A TARDE

Após mais de duas décadas, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) volta a ter um concurso público. Na manhã desta quinta-feira (21), o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou o edital para o provimento de 120 vagas imediatas de empregos públicos e outras 360 para cadastro reserva. Há oportunidades para níveis médio e superior.

São 31 oportunidades imediatas para nível médio nos cargos de técnico administrativo (15), técnico agrícola (seis), técnico de edificações (oito) e técnico em segurança do trabalho (duas). Em relação ao nível superior, são 89 vagas imediatas: administrador (seis), advogado (dez), analista de sistemas/infraestrutura (quatro), analista de sistemas/manutenção e sustentação (quatro), arquiteto (16), contador (quatro), engenheiro agrimensor (duas), engenheiro agrônomo (duas), engenheiro civil (22), engenheiro eletricista (quatro), engenheiro florestal (seis), engenheiro mecânico (cinco) e médico do trabalho (duas).

O edital contempla ainda previsões legais de reserva de vagas para pessoas com deficiência, pretas ou pardas e hipossuficientes.

Os técnicos têm jornada semanal de 40 horas e previsão de salário inicial de R$ 4.942,94. Os cargos de administrador, analistas de sistema e contador têm carga horária de 40 horas semanais para uma remuneração mensal de R$ 7.975,28, mesmo valor destinado a médico do trabalho, que terá jornada de 20 horas por semana.

Para ampla concorrência, as inscrições vão de 17 de abril a 20 de maio. As oportunidades para os cargos de advogado, arquiteto e engenheiros cumprem carga semanal de 40 horas e fazem jus ao salário de R$ 10.800,00.

Desde que preenchidos os requisitos legais e as regras estabelecidas em normas internas, os admitidos ainda têm direito a benefícios, conforme o Acordo Coletivo de Trabalho vigente (2023/2025) da Novacap: adicional de tempo de serviço, auxílio-alimentação, auxílio-cesta, auxílio-creche, auxílio-morte/funeral, auxílio-saúde e auxílio-transporte.

No caso da ampla concorrência, as inscrições devem ser feitas de 17 de abril a 20 de maio; para pessoas com deficiência e hipossuficientes, de 17 de abril a 22 de maio. A taxa é de R$ 60 (nível médio) e R$ 80 (nível superior). Inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Quadrix.

As provas objetivas serão aplicadas em 23/6 (nível superior) e em 30/6 (nível médio), sempre no período da tarde. A divulgação do resultado final está prevista para 25 de setembro.

Confira o edital (clique aqui).

Veja, abaixo, os requisitos exigidos para cada cargo.

Técnico administrativo

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Técnico agrícola

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de técnico agrícola, em nível médio, oferecido pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas. Registro ativo e adimplente no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA).

Técnico em edificações

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de técnico em edificações, técnico em construção civil de várias modalidades, em nível médio, oferecido pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas. Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Técnico em segurança do trabalho

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de técnico de segurança do trabalho, em nível médio, oferecido pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Administrador

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em administração de empresas, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Administração (CRA).

Advogado

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Analista de sistemas/infraestrutura

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista de sistemas/manutenção/sustentação

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Arquiteto

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em arquitetura e urbanismo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Contador

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em ciências contábeis, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Engenheiro agrimensor

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em engenharia de agrimensura, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Engenheiro agrônomo

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em agronomia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Engenheiro civil

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em engenharia civil, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Engenheiro eletricista

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em engenharia elétrica, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Engenheiro florestal

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em engenharia florestal, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Engenheiro mecânico

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em engenharia mecânica, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Médico do trabalho

Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Medicina (CRM).