Edital do TST é publicado com 310 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

O edital do concurso público do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi publicado, nesta sexta-feira, 22, com 310 vagas de nível superior para os cargos de técnicos e analistas, com salários iniciais que chegam a R$ 13 mil.

As inscrições do concurso do TST começam em 2 de outubro e terminam em 27 de outubro, no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A aplicação da prova está prevista para 21 de janeiro de 2024. Confira o edital através deste link.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: Cebraspe

Cargos: Técnico e Analista

Vagas: 20 + 290 CR

Escolaridade: nível superior

Salários: até R$ 13.202,62

Inscrições: 2 a 27/10

Taxas: de R$ 85,00 a R$ 130

Provas: 21/1/2024