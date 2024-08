Edital TRF5: concurso tem vagas com salários de até R$ 13 mil

TRF5 abre novo concurso para carreiras de técnico e analista - Foto: Divulgação

O edital do concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 29.

As vagas são para cadastro de reserva para técnicos e analistas da área de apoio. Elas exigem o nível superior e tem ganhos de até R$ 13 mil.

O total de 20% das vagas é voltado para pessoas negras e 3% para indígenas.

Os aprovados serão lotados na sede do TRF5, em Recife, ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

Inscrições

As inscrições começam às 10h desta terça-feira (30) e vão até as 23h do dia 27 de agosto, devendo ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame.

>>>clique aqui para fazer a inscrição

O valor da taxa de inscrição será de R$ 110 para o cargo de Analista Judiciário e R$ 75 para o cargo de Técnico Judiciário.

As provas são objetivas e discursivas. Elas estão marcadas estão marcadas para o dia 13 de outubro.

Confira a distribuição das vagas:

Técnico judiciário

área Administrativa;

área Administrativa - agente de Polícia Judicial; e

área de Apoio Especializado em Contabilidade.

Analista judiciário

área Administrativa;

apoio especializado - Análise de Dados;

apoio especializado - Análise de Sistemas de Informação;

apoio especializado - Arquitetura;

apoio especializado - Arquivologia;

apoio especializado - Biblioteconomia;

apoio especializado - Comunicação Social;

apoio especializado - Contabilidade;

apoio especializado - Engenharia Civil;

apoio especializado - Engenharia Elétrica;

apoio especializado - Engenharia Mecânica;

apoio especializado - Estatística;

apoio especializado - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (TI);

apoio especializado - Medicina (Clínica Geral);

apoio especializado - Medicina (Psiquiatria);

apoio especializado - Odontologia;

apoio especializado - Psicologia;

apoio especializado - Segurança da Informação;

apoio especializado - Suporte em Tecnologia da Informação;

área Judiciária; e

área Judiciária - oficial de justiça avaliador federal.