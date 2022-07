Em 10 dias, Lumena fatura R$ 100 mil com conteúdo adulto na internet

A ex-BBB baiana, Lumena Aleluia, lançou um perfil na plataforma de conteúdo adulto ‘Privacy’ no dia 1 de julho, alcançou o primeiro lugar no ranking dos perfis mais acessados do site e já faturou R$ 100 mil em apenas dez dias.

A DJ e psicóloga de 31 anos virou assunto na internet quando lançou o produto. Hoje, ela tem o perfil mais acessado da plataforma e prevê novidades que podem estar ligadas a colaborações que já estão sendo combinadas. Entre os nomes podem estar o cantor Dynho Alves, que propôs de publicarem conteúdos juntos, ou ainda MC Mirella, ex de Dynho.

“Já entendi que tudo que eu fizer vai dar o que falar, seja bom ou ruim. Estou animada para continuar produzindo novos conteúdos para a plataforma, já já trago mais novidades!”, prometeu.

Lumena não foi a primeira participante do reality a ingressar no mercado de conteúdos eróticos. Maria e Luciano Estevam, também do BBB 22, foram alguns dos ex-participantes que aderiram às plataformas.

Os assinantes têm acesso aos conteúdos exclusivos da DJ por R$ 79,90 mensais.