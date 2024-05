Em meio aos desastres, 130 pessoas são presas no RS | A TARDE

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul tem causado enormes prejuízos, além de terem afetado cerca de 2 milhões de pessoas. Contudo, não foi esse o único ponto negativo dessa tragédia que já conta com 155 pessoas mortas. As polícias que atuam no Estado já prenderam 130 pessoas por crimes em meio ao contexto das enchentes.

Do total de presos, 48 foram por crimes patrimoniais, como roubos e furtos de pessoas afetadas pelos temporais, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Outras 49 pessoas foram detidas em abrigos.

Até agora, a Brigada Militar (BM) prendeu oito pessoas por crimes em Eldorado do Sul. A polícia recuperou eletrodomésticos como televisores, geladeiras e fogões furtados. A BM possui um efetivo de 17,8 mil policiais. Para reforçar a segurança, a corporação suspendeu as férias e reduziu os intervalos de escala dos agentes. Com um apoio de 700 soldados de outros estados, a polícia gaúcha consegue colocar em trabalho de 6,5 mil a 7 mil PMs por dia no estado. Além disso, a Brigada Militar está com 70 barcos nas ruas – alagadas – das cidades do RS.

