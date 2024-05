Em show, Belo muda refrão de música para “fiquei solteiro” | A TARDE

Belo completou 50 anos na última segunda-feira, 22, e, em comemoração, o cantor ganhou uma festa surpresa dos fãs após o show do Soweto em Recife (PE). Em meio à polêmica da separação de Gracyanne Barbosa, o pagodeiro ficou muito feliz com a celebração.

Durante o show, que durou mais de três horas, Belo agradeceu o carinho dos fãs. “A troca de energia nesse momento tá sendo muito importante pra mim. Muito obrigado”.

No entanto, o que chamou atenção foi quando ele mudou a última frase do refrão da música Chuva de Verão para “Fiquei solteiro”.

No entanto, o que chamou atenção foi quando ele mudou a última frase do refrão da música Chuva de Verão para “Fiquei solteiro”.



Belo terminou o relacionamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa após descobrir que estava sendo traído. No entanto, a musa fitness afirma que não houve traição, já que o envolvimento com seu personal trainer ocorreu quando ela e o cantor já estavam separados.