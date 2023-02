Em tratamento do câncer, Preta Gil posta em hospital: “cura entrando”

Preta Gil compartilhou nas redes sociais publicações sobre mais um dia no tratamento contra um câncer de intestino, diagnosticado em janeiro deste ano.

“Banho, cabelo lavado, secado, makezinha para dar um up e a cura entrando!”, escreveu na publicação.

Focada na quimioterapia, Preta Gil ficou fora do Carnaval deste ano e apareceu para falar com os fãs no Instagram. Ela afirmou que está se sentindo melhor no tratamento da doença.

“Oi amores. Fiquei devendo o vídeo para vocês na semana passada porque eu fiquei realmente mais baqueada no segundo ciclo de quimioterapia. Mas agora, eu acabei de fazer o terceiro ciclo e estou me sentindo bem melhor”, descreveu.

Preta agradeceu pelo carinho do público e projetou o próximo Carnaval.

“Foi um adiamento por questões de força maior, mas eu tenho certeza que quando voltarmos vai ser mais incrível ainda porque eu serei uma outra pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor e então a gente vai fazer o Carnaval da cura em breve eu espero e eu sei que Deus quer assim”, disse.