Empresário é agredido por PM até desmaiar em shopping | A TARDE

Um empresário foi enforcado por segurança e chutado por policial até desmaiar em shopping de Goiânia, nesta semana. O vídeo que mostra a ação contra João Antônio Jordão, de 32 anos, passou a circular nas redes sociais e gerou repúdio.



O episódio aconteceu quando João foi acusado de filmar, com o celular, uma ação contra um suspeito de furto em uma loja. Insatisfeito com a suposta gravação, um tenente falou que o empresário seria conduzido para a delegacia.

João saiu do local para buscar os documentos para ir à delegacia. Quando voltou, viu o policial e o segurança conversando com seu namorado. O empresário, então, se desentendeu com os agentes, o que deu início às agressões.