Empresário é preso por furto de obras de arte

João Mendes, ex CEO do Hurb - Foto: Divulgação

O ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano), João Ricardo Rangel Mendes, está envolto em mais uma polêmica. O empresário de 44 anos, foi preso na sexta-feira (25) por furtar obras de arte de um hotel e um escritório em um shopping de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo informações do G1, a direção do shopping procurou a polícia após analisarem as câmeras de segurança e flagrarem um homem furtando obras de arte de um escritório de arquitetura no local e que, antes disso, ele tinha furtado obras de arte de um hotel no bairro.

Com a filmagem, a polícia descobriu que se tratava do empresário. No vídeo, ele aparece pegando as peças, avaliadas em R$ 28 mil, e fugindo do local.

Os policiais foram até a cobertura dele, que fica em um condomínio de luxo. João Ricardo tentou fugir, mas acabou preso. Foram encontradas três esculturas de cerâmica e um dos quadros furtados.

Polêmicas

O histórico recente de João Mendes é repleto de polêmicas. Ele esteve no cargo como CEO da Hurb até 2023, quando foi destituído do cargo após ofender clientes.

No período, a empresa também enfrentava problemas após centenas de reclamações por voos cancelados e hotéis em péssimas condições. Atualmente, a Hurb enfrenta milhares de ações na Justiça, o que representa quase R$ 4 milhões em indenização.