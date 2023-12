Empresário morto após trocar tiros com a polícia tem empresa na Bahia | A TARDE

O empresário Rogério Saladino dos Santos, de 56 anos, morto na tarde de sábado, 16, após trocar tiros com a Polícia Civil na porta de casa no bairro dos Jardins, região nobre de São Paulo, era proprietário de um laboratório de análises clínicas no sul da Bahia. Ele mantinha uma mansão no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, local onde costumava receber amigos empresário e artistas.

Durante a ação, segundo a polícia, Saladino terminou atirando e matando a policial Milene Estevam, de 39 anos. Um policial terminou revidando o matou Saladino e o vogolante Alex James Gomes Mury, 49, que trabalhava para o empresário.



Saladino era um dos sócios-proprietários da Biofast Diagnóstico S.A, empresa de medicina diagnóstica sediada na Zona Oeste da capital paulista. O grupo existe desde 2004 e, além da Bahia e São Paulo, possui laboratórios no estado do Ceará.

Segundo informações da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), a Biofast opera dez unidades independentes e atua em sete hospitais, empregando 355 funcionários em todo o país.

Segundo o site oficial da empresa, a rede atua com exames de análises clínicas, diagnóstico por imagem, anatomia patológica e exame toxicológico, em oito unidades no estado de São Paulo.



Antecedentes criminais

Segundo o boletim de ocorrência, Rogério já tinha dois antecedentes criminais. Um em 1989, por homicídio e lesão corporal, tendo sido preso por esses crimes. E, em 2008, outro registro contra Rogério Saladino por crime ambiental.

Segundo a assessoria da família de Rogério, o caso de homicídio e lesão corporal, “uma fatalidade”, aconteceu na cidade de Natividade da Serra, interior de São Paulo. Rogério atropelou uma pessoa, prestou socorro, mas a vítima acabou falecendo.



Já o caso de crime ambiental, conforme a assessoria, “refere-se à retirada de cascalho pela Prefeitura Municipal de Natividade da Serra (SP), em terras de propriedade da família de Rogério. Existe um termo de compromisso ambiental cumprido”, diz a nota.



O caso



Segundo a Polícia Civil, no sábado, 16, dois policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) foram até uma rua dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, para investigar um roubo a residência acontecido na noite anterior.

Ao chegarem ao endereço, Milene Estevam e outro policial civil que a acompanhava, abordaram Alex James Gomes Mury, vigilante da casa de Rogério Saladino, pedindo a ele acesso às imagens das câmeras de segurança da residência.



Alex, então, foi conversar com Rogério para ter autorização para ceder as imagens. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas disseram à polícia que Rogério foi até a guarita da casa e, desconfiado de que se tratariam de falsos policiais, pegou duas armas (uma 380, registrada em seu nome, e uma 45, sem registro) e atirou duas vezes para o alto.



Logo depois, abriu o portão da residência e disparou contra os policiais civis. Os tiros acertaram a investigadora Milene, que caiu após ser atingida. O policial que acompanhava Milene revidou os tiros, acertando Rogério Saladino.



Após ver o empresário cair, o vigilante Alex James pegou uma das armas que estava com Rogério e tentou atirar contra o policial civil, que revidou. Alex foi atingido e morreu no local.



Rogério foi levado para o Hospital São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Milene Estevam também foi socorrida, mas morreu na Santa Casa.