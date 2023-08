Empresários da Bahia são alvo de operação da Polícia do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) deflagrou uma ação na manhã desta terça-feira, 8, contra empresários do ramo atacadista suspeitos de sonegar R$ 55 milhões em impostos, no DF e na Bahia, além de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na Bahia, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no Lago Norte, Águas Claras, Sudoeste e Vicente Pires, no DF, e em outras quatro cidades goianas e uma cidade paulista.

O grupo usava empresas de fachada para emitir notas fiscais frias, que eram, inclusive, vendidas para concorrentes. Os sócios dos negócios eram “laranjas”, com alto padrão de vida, que não condiziam com os valores movimentados pelas empresas.

Os verdadeiros donos das empresas lucravam com a falta de pagamento de impostos. Ao recolher os impostos, as empresas de fachada ficavam com uma dívida que não podia ser cobrada, pois os donos seriam pessoas com “condições financeiras” para pagar os valores devidos.

A Justiça decretou o bloqueio de bens, como veículos, imóveis e valores depositados em contas bancárias. Os suspeitos são investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica, podendo pegar até 33 anos de prisão.

A investigação é coordenada Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (Dot/Decor).