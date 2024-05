Empresas de todo o Brasil unem esforços para ajudar população do RS | A TARDE

Empresas de diversos setores e tamanhos estão unindo esforços para ajudar as pessoas atingidas pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Muitas estão doando dinheiro, outras contribuindo com alimentos, água potável e até serviços, como transporte e distribuição das doações arrecadadas.

Veja o que as empresas estão fazendo e como ajudar:



Petrobras



A Petrobras aprovou na segunda-feira, 6, uma doação de R$ 5,6 milhões para a população de Canoas e Esteio. O dinheiro será destinado ao Movimento União BR, por meio do Instituto da Criança, para aquisição de itens de primeira necessidade.

A empresa ainda mobilizou equipes para a aquisição e entrega de cestas básicas, água, itens de higiene pessoal, itens de limpeza, colchões e cobertores. Além disso, o ginásio da sede social do Clube de Empregados Petrobras, em Canoas, está recebendo cerca de 500 desabrigados. A companhia disponibilizou uma embarcação e equipamento para armazenar medicamentos.



Azul



A companhia aérea Azul montou postos de arrecadação nos 160 aeroportos onde opera e nas mais de 100 lojas da operadora de turismo Azul Viagens. As doações são levadas pelas aeronaves da empresa.

No último domingo, 5, um voo abastecido com itens essenciais decolou para a distribuição para os impactados e, no dia seguinte, uma segunda operação partiu de Jundiaí até o aeródromo de Belém Novo com mais itens essenciais e antenas Starlink, doadas pelo governo de Minas Gerais, para restabelecer a conectividade nas regiões mais afetadas.



Outros dois voos partiram entre Florianópolis e Belém Novo com itens essenciais, cada um com uma tonelada. Por via terrestre, a empresa deslocou uma carreta abastecida com 17 toneladas de donativos. Outro veículo partiu de Florianópolis para o mesmo destino.



BRF e Marfrig



A BRF e a Marfrig informaram que uniram forças para apoiar as vítimas das chuvas e doaram mais de 50 toneladas de alimentos e 5,5 toneladas de ração para pets do Rio Grande do Sul. As empresas estão fazendo uma campanha de arrecadação para o Fundo de Ajuda Humanitária do Instituto BRF na qual, a cada R$ 1 doado para o Instituto até 20/05, a BRF e a Marfrig somarão mais R$ 1 cada uma, triplicando o valor das doações.

As doações poderão ser feitas para:



Chave PIX: [email protected]



Banco do Brasil

Agência: 1893-7

Conta Corrente: 7341-5

CNPJ: 15.589.929/0001-75

XP



A XP se juntou à União BR, junto com todas as suas marcas, para pedir doações em prol dos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A XP Inc. fez um aporte financeiro para o União BR, mas todos podem ajudar.

Como ajudar: Instituto Conexão Solidária



CNPJ: 41.358.903/0001-26



Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agência: 3018

Operação: 003

Conta: 2417-2

PIX: [email protected]

M. Dias Branco



A Isabela, marca de massas e biscoitos da M. Dias Branco, disponibilizou entrega emergencial de 21 toneladas de alimentos para os desabrigados. Os produtos começarão a ser entregues assim que houver condições de retirada no Centro de Distribuição instalado em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre.

A companhia, que possui uma planta industrial em Bento Gonçalves, também identificou os funcionários que tiveram suas moradias afetadas e oferecerá emergencialmente apoio financeiro, cesta de alimentos e atendimento psicológico.



A companhia indica as entidades para os que quiserem contribuir:



Cufa (Central Única das Favelas): doação de qualquer valor para o PIX [email protected]



Mesa Brasil: [email protected]

CVC e aéreas



Até 19 de maio, a operadora de turismo CVC fará uma campanha de arrecadação nas mais de 1.000 lojas. A empresa ficará responsável como ponto de coleta dos itens doados. A Jamef atuará na coleta dos itens e das companhias aéreas Latam, Azul, Gol, responsáveis pela entrega das doações.

Carrefour



O Carrefour anunciou o congelamento dos preços de todos os seus produtos nas lojas do Rio Grande do Sul a partir de 7 de maio. A medida vale para lojas do Carrefour, Atacadão, Sam’s Club e Nacional.

Segundo a empresa, cinco das 20 lojas do Grupo Carrefour foram fechadas temporariamente no Rio Grande do Sul em virtude das enchentes. As outras 15 estão recebendo arrecadações de mantimentos para as vítimas das cheias no estado.



Cimed



A Cimed anunciou a doação de R$ 1 milhão em medicamentos para o governo estadual, além de baixa nos pagamentos de compras na Cimed feita por farmácias atingidas pela enchente, reposição de 100% das mercadorias perdidas de todas as mil farmácias atingidas e redução de preço dos produtos.

Além disso, cerca de 72 mil pacotes de lenços umedecidos foram doados pela companhia e podem ser retirados gratuitamente pela população nas farmácias das redes São João e Panvel. Toda a estrutura logística e os Centros de Distribuição da Cimed operam em capacidade máxima para manter as farmácias abastecidas, especialmente com itens básicos”, informou por nota.



Campanha Solidária com 19 empresas



Uma vaquinha virtual apoiada por pelo menos 19 empresas está arrecadando recursos para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A iniciativa é do Instituto Vakinha, Pretinho Básico e Badin Colono. Além de influenciadores, empresas como Cobasi, Decathlon, PanVel Farmácias e Eletromídia participam da ação.

Acesse o link da campanha

Bradesco



O Bradesco anunciou que vai oferecer condições especiais para renegociar dívidas na região, com prazos de carência de até 180 dias para pessoas físicas e jurídicas em linhas de crédito como capital de giro, crédito pessoal e crédito direto ao consumidor.

O banco também poderá postergar por até 30 dias o pagamento destas linhas para os clientes da região, caso necessário. Além disso, irá suspender o sistema de cobrança feito por SMS, WhatsApp e telefone pelo prazo de 30 dias para clientes inadimplentes.



Além disso, a Bradesco Seguros anunciou uma operação de emergência de tratamento de sinistros e montou uma força-tarefa para atender aos chamados.



Gol e Smiles



A Gol se uniu à Central Única das Favelas (Cufa) para arrecadar roupas, itens de uso pessoal e utensílios domésticos destinados às vítimas da tragédia. A operação de envio será feita pela Gollog. A Smiles, programa de fidelidade da companhia, também fará parte da ação.

Latam



A Latam acionou o seu programa Avião Solidário, que transportará gratuitamente as doações para a população. A ação de arrecadação acontece em parceria com o Movimento União BR. O movimento, por sua vez, já arrecadou R$ 8 milhões em doações.

Itaú



O Itaú fez um aporte de R$ 5 milhões na iniciativa da Azul para os voos humanitários e outros R$ 5 milhões para a ONG União Brasil para destinar recursos à população local. O banco também isentará tarifas de anuidade da conta e cartões para clientes pessoa física e as tarifas de maquininhas Rede dos clientes corporativos.

Mercado Livre



O Mercado Livre, junto com o seu banco digital Mercado Pago, doou R$ 1 milhão para a ONG Ação da Cidadania. O Mercado Pago também incluiu uma funcionalidade de doação para o público na sua plataforma, com valores a partir de R$5.

Para contribuir:



1. Abra o app (Google Play ou App Store) do Mercado Pago e clique em ‘Ver Mais’;



2. Em seguida, acesse o botão ‘Doar’, selecione “SOS Chuvas RS” e clique em ‘Doar’;

3. Escolha o valor desejado e faça sua doação.

Sicredi



Em parceria com as cooperativas do sistema, o Sicredi está arrecadando doações por meio da chave pix [email protected].

iFood



O iFood anunciou um repasse emergencial de R$ 2 milhões para os entregadores do estado. O valor será calculado com base na média de ganhos do entregador no último mês, com pagamento mínimo de R$ 100. A companhia também está trabalhando junto ao Sindicato dos Motociclistas Profissionais de Porto Alegre para oferecer doações e antecipará o repasse de todas as vendas para os restaurantes parceiros. Além disso, os usuários podem fazer doações através do aplicativo.

Santander



O banco criou um Fundo de Ajuda Humanitária voltado para os colaboradores e comunidade afetados. Cada real doado por colaboradores nas ações internas será dobrado pelo banco. A empresa também está oferecendo condições especiais, como renegociação de parcelas de financiamento, prioridade no acionamento de sinistros. Também não serão feitas ações de cobrança e negativação.

Vivo



A companhia informou que vai disponibilizar 10GB para todos os clientes dos Vivo Pré e Controle da região, assim como disponibilizou suas redes de telecomunicações para que clientes de outras operadoras possam acessar. Além disso, a companhia está desenvolvendo uma campanha de arrecadação com seus colaboradores.

JBS



A JBS vai antecipar o pagamento do 13º salário dos seus funcionários baseados no Rio Grande do Sul. A companhia também está fazendo doações. Até agora, foram doadas 2.600 cestas básicas, 40 mil kits de higiene e limpeza e 40 toneladas de alimentos.

Hope



A fábrica e as lojas da Hope vão fornecer peças íntimas novas para as comunidades atingidas. Os franqueados da marca na região estão oferecendo suporte às equipes de resgate e o público pode contribuir depositando peças para doação nas lojas de Hope, como parte do projeto Doe Esperança.

Banco Safra



De forma emergencial, o Banco Safra vai doar R$1 milhão para as famílias atingidas pelas enchentes. A doação será feita por meio do Movimento União BR e a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais.

Claro



A Claro está concedendo bônus de 5GB de dados de internet para os clientes de serviço móvel pré-pago, nas cidades impactadas e habilitou suas redes para o acesso de outras operadoras. O Instituto Claro também mobilizou suas equipes para prestar auxílio aos desabrigados.

Instituto Playing For Change



O Instituto Playing For Change, em parceria com a NDI Importação e Exportação, DM Share Flights e a ZAH, está arrecadando doações. Um avião está sendo usado na operação, destinando recursos para o Aeroporto de Garibaldi, onde dois helicópteros se encarregam pela distribuição dos mantimentos e medicamentos na região do Vale do Taquari.

Além disso, as aeronaves também prestam assistência para transportar pessoas que necessitam de tratamentos hospitalares de rotina, como hemodiálise.



Veja abaixo como ajudar:



Doações através de PIX:



Chave 22.792.042/0001-45 - Instituto Playing For Change Brasil

Coleta de doações em Curitiba - PR:

Instituto Playing For Change Brasil

Rua João Crysóstomo da Rosa, 200, Cajuru, Curitiba - PR

Coleta de doações em Balneário Camboriú - SC:

NDI Importação e Exportação

R. 1101, 60, 10° Andar, Centro, Balneário Camboriú - SC

Imply



A empresa de tecnologia Imply, que está ligada a dezenas de clubes e arenas de futebol, entre eles o Internacional, Grêmio e Juventude, disponibilizou recursos e um helicóptero para resgates e transporte de alimentos, medicamentos e geradores para áreas isoladas, além de donativos e equipes de apoio em diversas frentes para auxiliar os impactados. Além disso, a companhia também ofereceu sua infraestrutura e heliponto para os helicópteros da Polícia Civil e de outras organizações. Eles estão fomentando campanhas de doações junto aos seus clientes e parceiros comerciais, e têm equipes auxiliando com doações e recuperação das residências dos atingidos.

Movimento União BR



O Movimento União BR, organização especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil, atuando no Rio Grande do Sul, em parceria com o governo do estado, Defesa Civil, ONGs locais, cozinhas solidárias e diversas empresas e entidades. Entre elas: Instituto Helda Gerdau, Febraban, Vibra, Itaú Unibanco, Instituto Stone, seguradoras Zurich e Zurich Santander, Latam, Fedex, XP inc, Ultragaz, Grupo Boticário, Ypê, Seguradora HDI, Esportes da Sorte, Instituto Far Hinode, Instituto Lojas Renner, BrazilFoundation, farmacêutica Vitamedic, VNP Advogados, Grupo Trigo, Fundação Gerações e Instituto Carisma. O Instituto da Criança é o gestor financeiro da campanha.

Ambev



A Ambev anunciou que vai parar a produção de cerveja na fábrica em Viamão, na grande Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul. Segundo a empresa, serão cerca de 850 mil latas de água de 473 ml produzidas por dia na cervejaria de Viamão. A distribuição da água terá início nesta quarta-feira, 8. O insumo será enviado ao governo local e à Defesa Civil do RS, que vão entregar a água às pessoas afetadas pela chuva.

Correios



Toda a rede de agências dos Correios de São Paulo e Paraná, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, está recebendo doações para vítimas das chuvas. Nesta quarta-feira, as agências dos Correios no Nordeste também passaram a arrecadar donativos. A estatal irá coletar e transportar gratuitamente os donativos.

São aceitos alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário. Esses são os itens de maior necessidade no momento, segundo informações da Defesa Civil, instituição parceira dos Correios nesta ação.



Os Correios irão doar ainda mercadorias esquecidas, como itens de vestuário e utensílios domésticos, aos atingidos pelas chuvas. As doações são objetos de refugo, ou seja, que passaram por todas as tentativas de entrega, não foram procurados pelos destinatários nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor.



Além disso, no município de Santa Maria, os Correios disponibilizaram caminhões e empregados para auxiliar a Defesa Civil no que for necessário.

