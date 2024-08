Encara? Previsão de 'lugar mais gelado do Brasil' chama a atenção

Paisagem de Monte Verde (MG) encoberta pela geada no último domingo - Foto: Divulgação/Mariana Wolf

Lugar mais gelado do Brasil no último domingo, quando registrou temperatura negativa de -2,9ºC, Monte Verde (MG) voltou a ser atingido por um frio intenso nesta segunda-feira, quando houve geada e os termômetros ficaram novamente abaixo de zero, com -1,4ºC, segundo confirmou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão federal também indica que o distrito de Camanducaia contará com mínimas de -4ºC na terça e de -1ºC na quarta.

Para estes dois dias, a previsão do Inmet ainda aponta que o tradicional destino turístico do Sul de Minas, que fica a apenas 160 quilômetros de São Paulo, terá máximas que não passarão dos 17ºC na terça-feira e de 19ºC no dia seguinte. E a perspectiva é de novas geadas, que nestes últimos dois dias deixaram as paisagens locais esbranquiçadas ao ficarem cobertas pelas camadas de gelo.

VEJA TAMBÉM:

>>>Quem é a atriz da Globo que revelou ter sido estuprada?

O fato foi exaltado por Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região). “Essa condição de frio extremo fez com que vários lugares da exuberante natureza local ficassem ‘pintadas’ de branco. É um atrativo especial extra aos turistas, que estão comparecendo em grande número ao nosso distrito nesta temporada de inverno, na qual tivemos, em julho, um índice de ocupação das hospedagens superior a 70%, de segunda a sexta-feira, e de 95% a 100% nos finais de semana”, destaca a líder da entidade.

De acordo com a previsão do Inmet, apenas a partir de quinta-feira o frio começará a ficar menos intenso nesta semana em Monte Verde. Porém, as mínimas indicadas pelo instituto são de 4ºC para a data e de 6ºC para sexta-feira. A condição é ratificada também por Nelson Pacheco, conhecido como Senhor do Tempo por fazer medições climáticas no distrito há 24 anos.

“Os meteorologistas indicam que esse frio mais severo na região Sudeste vai continuar até quarta-feira, mas, como Monte Verde está em grandes altitudes, a tendência é a de que siga contando com temperaturas mais baixas do que as da grande maioria dos outros lugares do Brasil. Com base também nisso, eu projeto que esse frio vai persistir até o final de semana”, afirma Pacheco.

Consolidado como um dos principais destinos turísticos do país durante a estação mais fria do ano, o distrito de Camanducaia recebeu, entre o final de junho e o último dia 27 de julho, o festival “Inverno nas Montanhas” 2024. Organizado pela MOVE em parceira com a prefeitura municipal, o evento contou com atrações culturais gratuitas ao público em cinco sábados consecutivos.

Com gastronomia requintada, Monte Verde foi eleito o terceiro destino mais acolhedor do Brasil no prêmio Traveller Review Awards 2023, organizado pela plataforma de reservas Booking, tendo sido superado apenas por Porto de Galinhas (PE) e Penedo (RJ), respectivos primeiro e segundo colocados.

Em 2022, nesta mesma premiação anual, o distrito ficou em primeiro no ranking nacional e em 6º no mundial, sendo o único representante brasileiro no top 10. E antes disso já havia figurado entre as dez localidades turísticas votadas como as mais hospitaleiras do planeta em 2020, quando conquistou a nona posição.