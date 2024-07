Enfermeiro é acusado de abuso sexual contra paciente sedado

- Foto: Bruno Cecim/Agência Pará - foto meramente ilustrativa

Um enfermeiro de um hospital de Jundiaí, cidade localizada no interior de São Paulo, é acusado de abusar sexualmente de um paciente que estava sob efeito de medicamentos anestésicos.

A Polícia Civil informui que recebeu a denúncia da vítima nesta sexta-feira, 21. O paciente tem 28 anos e estava na unidade de saúde para a realização de uma cirurgia.

Quando estava sob efeito de sedativo, "sentiu" o enfermeiro colocando a boca em seu órgão sexual. O crime teria acontecido antes e depois do procedimento.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Jundiaí. A Polícia Civil segue com as investigações e acusado e vítima serão intimados para prestarem depoimento. O hospital informou que vai colaborar com a investigação.