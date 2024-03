Entenda o que é e como funciona o FGTS Digital | A TARDE

Nesta terça-feira, 27, o Ministério do Trabalho e Emprego lança a plataforma FGTS Digital, que é uma nova forma de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que vai usar informações do eSocial como base de dados e permitirá a emissão de guias digitais para pagamento.



A nova plataforma foi criada com o objetivo de simplificar o cumprimento das obrigações do fundo do trabalhador. A atualização, segundo o governo, promove integração mais seguras entre os sistemas do eSocial e FGTS Digital, evitando divergências de informações dentro do processo.

No FGTS Digital, o usuário poderá, além de emitir guias de pagamento personalizadas, ver extratos de pagamentos feitos, verificar débitos em aberto e pagar multas indenizatórias. Outra novidade é que a plataforma terá como ferramenta de pagamento via PIX.



Ela passará a ser responsável por todo o recolhimento de FGTS mensal e rescisórios a partir do dia 1º de março. O FGTS Digital é uma parceria do Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão e Inovação, Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), Serpro e da Caixa Econômica Federal.