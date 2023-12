Entenda os jogos de azar online que prometem ganhos de dinheiro | A TARDE

A ascensão dos jogos de azar online, principalmente após a divulgação intensa de alguns influenciadores digitais, tem sido o pivô de discussões nos últimos meses. A categoria, que promete ganhos em dinheiro, é considerado ilegal, mas mesmo assim, a aderência por parte dos brasileiros tem crescido.

Apesar da grande fama, os jogos de azar online acumulam diversos relatos de pessoas que sofreram perdas financeiras. E a repercussão de supostos golpes tem aumentado bastante.

Entre as reclamações citadas por usuários está o saque do dinheiro. Após o acúmulo dos valores com as jogadas, alguns jogadores não conseguem sacar todo dinheiro juntado e acabam perdendo no aplicativo.

Outras queixas encontradas costumam ser sobre o mau funcionamento do serviço

A dinâmica possui alguns jogos, entre um dos mais famosos é o do “Trigrinho”, um cassino que promete ganhos bem grandes. O objetivo é que o jogador faça uma combinação de três figuras iguais nas três fileiras que aparecem na tela.

Como o jogo não é desenvolvido pelas casas de apostas, ele pode aparecer em mais de um site, geralmente dentro de categorias como "cassino online", o que é proibido no Brasil.

Além do “Tigrinho”, existem outros como Spaceman/Aviator/JetX (jogos crash) e Mines.