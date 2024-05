Entidades se posicionam contra decisão de Lula de importar arroz | A TARDE

Entidades agrícolas de Santa Catarina ligadas à produção de arroz se posicionaram contra uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em importar o grão - medida pensada para amenizar os impactos causados pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul e afetam a produção no estado.

Segundo as entidades, a importação vai causar prejuízos à cadeia produtiva, que tem sofrido com os problemas climáticos e defendem que a produção nacional será suficiente para o consumo interno e que já estão superando os problemas logísticos no Rio Grande do Sul.

Em nota, falaram que, “apesar das grandes dificuldades a serem superadas no Rio Grande do Sul, a expectativa das indústrias e cooperativas é que a cadeia produtiva de arroz consiga ser 100% normalizada em breve, garantindo o abastecimento e segurança alimentar de todo o país, bem como evitando a disparada de preço do produto”.

As entidades querem que o governo federal suspenda o leilão para compra de arroz. O primeiro está marcado para acontecer na próxima terça-feira, 21, quando devem ser adquiridas até 104.034 toneladas do grão.

O grupo que fez o apelo é composto pelo Sindicato das Indústrias de Arroz de Santa Catarina (SindArroz-SC), Cooperativa Central Brasileira de Arroz (BRAZILRICE), Associação Catarinense dos Produtores de Sementes de Arroz Irrigado (ACAPSA), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina (FETAESC) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc).

É importante pontuar que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os maiores produtores de arroz do Brasil e são responsáveis por mais de 80% da produção nacional do grão.

