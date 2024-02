Entregador é impedido de usar elevador e denuncia mulher por racismo | A TARDE

Um entregador denuncia ter sido vítima de racismo no domingo, 4, quando tentava subir por um elevador social em um edifício no Rio de Janeiro (RJ). Ele gravou um vídeo da discussão que teve com uma moradora do local.

Nas imagens, João Eduardo Silva de Jesus, de 18 anos, aparece dizendo que não havia nenhum tipo de restrição para ele fazer um serviço de entrega de água pelo elevador social, enquanto a mulher se negava a permitir que ele utilizasse o equipamento.

João se defende dizendo que existe uma lei que garante os seus direitos, enquanto a senhora insiste que ele deveria realizar a entrega pelo elevador de serviço. Ela então ameaça chamar o porteiro e segura a porta para o entregador não subir, e ele responde: “Eu estou trabalhando, não estou de sacanagem, não”.

Em conversa com o site Metrópoles, João Eduardo ainda contou que o elevador de serviço nem estaria funcionando quando ele chegou para entregar a água. Um boletim de ocorrência do caso foi registrado como injúria por preconceito.