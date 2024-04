ESA 2024: Concurso contará com 1.100 vagas; saiba detalhes | A TARDE

O edital do novo concurso ESA está prestes a ser publicado. O regulamento da seleção foi divulgado nesta sexta-feira, 22, com os detalhes relacionados às vagas, datas e etapas. As provas estão previstas para setembro deste ano.

Os aprovados no concurso da Escola de Sargento das Armas serão admitidos e realizarão o curso de formação e graduação de sargentos nas áreas Geral, Músico e Saúde, no ano de 2025.

A previsão é de que o edital do concurso ESA 2024/2025 seja publicado até o dia 27 de março, no Diário Oficial da União.

As inscrições para o concurso poderão ser feitas entre os dias 31 de março a 4 de maio de 2024, no portal da ESA.