Esposa de Zé Neto conta detalhes da recuperação do cantor | A TARDE

O cantor Zé Neto já está no quarto em recuperação e conseguiu fazer sessões de fisioterapia respiratória, de acordo com as atualizações da esposa dele, Natália Toscano. Ela contou as informações através dos stories do Instagram, na tarde desta quinta-feira, 7.

“Cheguei agora do hospital, tô trocando turno com a minha sogra. Graças a Deus, essa noite foi maravilhosa, ele dormiu a noite inteira, conseguiu descansar, porque, até então, por causa do impacto e tudo mais, nem eu nem ele conseguimos dormir”, começou ele.

Em seguida, Natália contou como o marido ficou após o choque: “Hoje já acordou bem fez mais de uma hora de fiosioterapia pulmonar por causa do impacto que ele sofreu do cinto de segurança do airbag, que acaba machucando. Mas, graças a Deus, tá correndo tudo certo, tudo bem, ele tá bem dolorido por conta do impacto”.

E continuou: “Graças a Deus ele tava de cinto porque, senão, vai saber Deus como ele estaria perto de tudo o que a gente viu e viveu esses dias. Hoje tá indo pro quarto, se reabilitando, se fortalecendo e logo, logo, ele aparece”, garantiu.

No fim, ela contou o que é preciso para que Zé Neto apareça nas redes sociais e fez orações com os seguidores: “É mais o tempo das medicações fazerem efeito, do corpo descansar, se recuperar e a vida continuar. Muito obrigada pelas, pela preocupação”, encerrou ela.