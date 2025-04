Esquema de tráfico de migrantes é desarticulado em megaoperação da PF

Estrutura do grupo era bem organizada, com diferentes áreas de atuação - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A operação Hancórnia da Polícia Federal (PF), em colaboração com a agência americana Homeland Security Investigations (HSI), revela um esquema criminoso de contrabando de migrantes brasileiros para os Estados Unidos. Na manhã desta quarta-feira, 26, a PF cumpriu mandados de prisão e busca contra uma organização criminosa responsável pelo tráfico de mais de 250 brasileiros, com destaque para moradores do Maranhão. Destes, pelo menos 80 são crianças e adolescentes.

A estrutura do grupo era bem organizada, com diferentes áreas de atuação:

Alto Escalão: Os idealizadores e financiadores do esquema, responsáveis pela coordenação geral, incluindo a conexão com coiotes mexicanos, agentes de viagens e doleiros.

Logística: Encarregada de providenciar passagens aéreas, vistos e pacotes turísticos para disfarçar a ilegalidade das viagens.

Braço Mexicano: Responsável por recepcionar as vítimas no México e organizava a travessia para os Estados Unidos, coordenando a parte mais crítica da jornada.

Braço Norte-Americano: Responsável pela cobrança dos valores das vítimas, bem como pela contabilidade e repasse de recursos ao alto escalão.

Doleiros: Facilitavam a conversão de recursos para dólares, necessários para financiar os traficantes.

Os mandados foram cumpridos em diversos estados brasileiros, incluindo Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, Distrito Federal e Espírito Santo. As investigações apontam que o grupo envolvia moradores de várias cidades maranhenses, como São Raimundo das Mangabeiras e Balsas. As vítimas pagavam grandes quantias para a travessia, muitas vezes com o agravante de juros abusivos.

A ação visa desmantelar essa rede criminosa, que movimentou cerca de R$ 14 milhões em contrabando. A PF também identificou o uso de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro.