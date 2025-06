Esta cidade do interior foi eleita 5 vezes a mais desenvolvida do Brasil

Águas de São Pedro é menor município de São Paulo e o mais desenvolvido - Foto: Divulgacao | CMASP

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2025 foi divulgado em maio pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e apontou pela quinta vez a cidade Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, como a mais desenvolvida do Brasil.

O índice leva como base dados de 2023 e avaliou números oficiais de 5.550 municípios de todo o Brasil referentes a saúde, educação e emprego e renda. O critério de avaliação do índice IFDM varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento da localidade.

Menor de São Paulo e melhor do Brasil

Águas de São Pedro é um município localizado a pouco mais de 180 km de São Paulo (capital). Curiosamente, a cidade é a de menor extensão territorial do Estado de São Paulo, com 3.612 km².

Além disso, é o segundo menor município do Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o Censo de 2022, Águas de São Pedro conta com 2.780 habitantes.

No Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Águas de São Pedro conseguiu 0,8932, ocupando assim o primeiro lugar. Essa é a quinta vez que a cidade lidera o ranking, repetindo o que aconteceu nos anos de 2013, 2016, 2018 e 2021.

Após a inauguração de um balneário, o turismo ganhou força em Águas de São Pedro, até se transformar na principal fonte de renda da cidade. Passou a ser um dos integrantes da Região Turística (RT) Serra do Itaqueri.

O setor industrial também se desenvolveu, também por influência das águas especiais. Foi construído um prédio na zona industrial da cidade destinado ao engarrafamento das águas das fontes Gioconda e Almeida Salles. A água sulfurosa, como não era apropriada para o engarrafamento, serviu para uma tentativa de industrialização na forma de cosméticos e cremes para a pele.

"Águas de São Pedro conta com 100% da água tratada e coleta de lixo por toda a cidade. Temos um baixíssimo índice de criminalidade e as políticas públicas estão sempre muito bem direcionadas para o turismo e para o bem-estar dos nossos moradores. E isso também é sentido pelos turistas, que têm papel importante no desenvolvimento do município”, disse o prefeito João Victor Barboza.



As 10 melhores cidades no ranking IFDM

Águas de São Pedro (SP) - 0,8932 São Caetano do Sul (SP) - 0,8882 Curitiba (SP) - 0,8855 Maringá (PR) - 0,8814 Americana (SP) - 0,8813 Toledo (PR) - 0,8763 Marechal Cândido Rondon (PR) - 0,8751 São José do Rio Preto (SP) - 0,8750 Francisco Beltrão (PR) - 0,8742 Indaiatuba (SP) - 0,8723

Ranking IFDM nas capitais

Considerando as capitais brasileiras, a liderança do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) fica com Curitiba, que com 0,8855 é também a terceira cidade mais desenvolvida em todo o país.

Considerando os dados oficiais de 2013 em comparação aos considerados em 2023 para o índice atual, a maior variação positiva foi de Maceió, que se tornou 32% mais desenvolvida e subiu do 26º ao 22º lugar geral. Já o maior avanço foi de Fortaleza, que subiu do 20º ao 13º lugar.

Já o destaque negativo fica com Florianópolis, única capital a ter uma variação negativa, com queda de 2,3% no índice de desenvolvimento. Antes segunda capital mais desenvolvida, a cidade de Santa Catarina caiu para o 10º lugar.

Já Salvador segue sem grande destaque no índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, e assim como 2013, permanece no 24º lugar entre as 27 capitais. Com nota 0,6442, a capital baiana variou positivamente 23,5%, mas sem ganhar novas posições.

Elevador Lacerda, em Salvador | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Veja o ranking das capitais, segundo o IFDM

Curitiba (PR) - 0,8855 São Paulo (SP) - 0,8271 Vitória (ES) - 0,8200 Campo Grande (MS) - 0,8101 Belo Horizonte (MG) - 0,8063 Rio de Janeiro (RJ) - 0,7933 Cuiabá (MT) - 0,7922 Palmas (TO) - 0,7889 Goiânia (GO) - 0,7865 Florianópolis (SC) - 0,7733 Brasília (DF) - 0,7549 Porto Alegre (RS) - 0,7515 Fortaleza (CE) - 0,7389 Teresina (PI) - 0,7242 Recife (PE) - 0,7088 Aracaju (SE) - 0,6906 São Luís (MA) - 0,6826 João Pessoa (PB) - 0,6765 Porto Velho (RO) - 0,6759 Rio Branco (AC) - 0,6732 Natal (RN) - 0,6686 Maceió (AL) - 0,6600 Manaus (AM) - 0,6555 Salvador (BA) - 0,6442 Belém (PA) - 0,6390 Boa Vista (RR) - 0,6319 Macapá (AP) - 0,5662

Critérios do IFDM

Saúde

Internações por condições sensíveis à educação básica

Óbitos infantis evitáveis

Proporção de 7+ consultas pré-natal

Médicos a cada 1 mil habitantes

Cobertura vacinal

Gravidez na adolescência

Internações relacionadas ao saneamento inadequado

Educação

Taxa de matrículas em creche

Adequação de formação docente nos ensinos fundamental e médio

Distorção idade-série no ensino fundamental e médio

Ideb nos anos iniciais e finais do ensino fundamental

Taxa de abandono no ensino fundamental e médio

Educação integral no ensino fundamental e médio

Emprego e renda