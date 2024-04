Estão abertas as inscrições para o Programa Petrobras Jovem Aprendiz | A TARDE

A Petrobras abre, nesta sexta-feira (05/04), as inscrições para a maior edição do modelo atual do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que deverão ser realizadas pelo site https://trabalheconosco.vagas.com.br/jovemaprendizpetrobras até 12/04. Serão preenchidas mais de mil vagas em 13 estados e no Distrito Federal, abrangendo todas as regiões do país, representando um aumento superior a 50%, em relação ao oferecido na última edição.

Nesta edição serão disponibilizadas duas modalidades de aprendizado: aprendizagem profissional básica, com duração de 15 meses, ou curso técnico, que possui duração de 20 meses. Ambos os modelos serão realizados pelo SENAI, com aulas práticas e teóricas, além de incluir vivências de aprendizagem em unidades da Petrobras. No fim do programa os participantes poderão obter um diploma de formação técnico-profissional, qualificando-se para concorrerem a vagas de nível técnico do mercado de trabalho.

Dentre as vagas ofertadas a Petrobras separou 10% para pessoas com deficiência (PCD), 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil, e 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional, como abrigos, casas de passagem e residências inclusivas. Em caráter experimental, também serão contemplados 20 aprendizes em cumprimento de medidas socioeducativas.

As vagas serão destinadas para as cidades de Manaus (AM), Salvador, São Sebastião do Passé (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Betim (MG), Três Lagoas (MS), Ipojuca, Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão, Mauá, Paulínia, Santos, São José dos Campos, São Paulo (SP), Duque de Caxias, Macaé, Rio de Janeiro e São Gonçalo (RJ).

O programa apresenta oportunidades em diversos cursos como: assistente administrativo, auxiliar de caldeireiro, assistente de operações logísticas, mecânico de bombas, motores, compressores e equipamentos de transmissão, encanador hidráulico, instrumentação, eletricista industrial, eletricista predial, mecânico industrial, operador de suporte técnico em tecnologia da informação, técnico em desenvolvimento de sistemas, técnico em automação industrial, técnico em eletrotécnica, soldador, entre outros. E de maneira inovadora, a Petrobras também irá ofertar pela primeira vez o curso técnico de sistemas de energias renováveis, com a missão de preparar os jovens para as futuras demandas da transição energética.

Os aprendizes contratados pela Petrobras terão como benefícios salário mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, recolhimento de FGTS e possibilidade de adesão ao benefício de saúde (Gympass).

Para se candidatarem ao curso de aprendizagem básica, os jovens devem ter idade entre 14 anos e 22 anos e 8 meses. Já para o curso de técnico, a idade exigida vai de 14 anos até 22 anos e 3 meses. Porém, a idade máxima não se aplica aos candidatos PCD. Mais detalhes sobre o edital, vagas disponíveis e cidades atendidas podem ser consultadas no link https://petrobras.com.br/quem-somos/jovem-aprendiz.