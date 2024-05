Estrutura de casa de shows desaba e deixa 40 pessoas feridas | A TARDE

A estrutura de uma casa de shows desabou na noite de domingo, 28, e deixou cerca de 40 pessoas feridas. O caso aconteceu em João Pessoa, capital da Paraíba. A estrutura de madeira e telha onde ficava o palco desabou. Houve correria e muitas pessoas caíram no meio da confusão. As informações são do g1.

Ambulâncias do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local para atender as vítimas. Não foram detalhados os estados de saúde das vítimas.

A casa de shows tinha sido contratada pelo cantor Gustavo Sagaiz. Em postagem nas redes sociais, ele responsabilizou a casa de shows pelo acidente.