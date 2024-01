Estrutura metálica do Parque Ibirapuera cai e deixa quatro feridos | A TARDE

A parte de uma estrutura metálica que faz parte da marquise do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, caiu e deixou quatro pessoas feridas, nesta segunda-feira, 8. A cidade registrou pancadas de chuva intensas e rajadas de vento durante a tarde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas das vítimas com possíveis fraturas nas costas — foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Albert Einstein.

A Urbia, concessionária que administra o espaço, afirmou que o parque foi fechado para o público e que "o evento climático provocou impactos na infraestrutura e derrubou árvores no parque", sem mencionar a queda da estrutura da marquise. "A equipe de brigadistas e médicos da concessionária e o Corpo de Bombeiros socorreram prontamente as quatro pessoas que ficaram feridas", diz o comunicado.

A Marquise do Ibirapuera está interditada há quase cinco anos, devido ao risco de desabamento. A estrutura de 27 mil m² foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer nos anos 50, e é tombada como patrimônio histórico.