Estudante aponta arma para colega durante briga em faculdade; VÍDEO

Uma estudante de faculdade particular apontou uma arma para a colega durante uma durante uma briga dentro da sala de aula. O caso foi registrado na noite desta sexta-feira, 6, em Maceió.

A situação foi gravada por outra aluna que estava no espaço. A mulher armada é policial civil, segundo relatos de testemunhas.

O campus fica no bairro Jatiúca, na capital alagoana. As imagens mostram as duas mulheres discutindo na frente de todos da turma. O motivo teria sido o incômodo da policial com o barulho na sala.

Em determinado momento, a agente da PC parte para a agressão física e saca a arma, que é apontada para a cabeça da colega. Os presentes na sala ainda se envolveram para acabar com a confusão.



"A Instituição informa que a polícia foi acionada após o desentendimento entre as duas alunas, ocorrido na noite desta sexta-feira. Esclarecemos que o fato será analisado e todas as medidas cabíveis serão adotadas. A direção do campus lamenta o ocorrido e reforça que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e ético, repudiando qualquer tipo de comportamento violento ou contrário aos valores da instituição", diz a nota da faculdade Estácio de Sá, que informou ainda que a polícia foi acionada.