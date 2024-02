Estudante de medicina cobrava R$ 150 mil para realizar prova do Enem | A TARDE

Um estudante de medicina é investigado pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). André Rodrigues Ataíde, de 23 anos, teria usado documentos falsos para fazer provas no lugar de outras pessoas.

As investigações iniciaram depois que a PF recebeu duas denúncias anônimas sobre o suposto esquema. Foi realizada uma operação na última sexta-feira, 16. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles.

No esquema, ao menos duas pessoas teriam sido aprovadas para o curso de medicina na Universidade Estadual do Pará (UEPA). André teria recebido cerca de R$ 150 mil, de forma parcelada, para realizar o exame. Ele teria aplicado o mesmo golpe por dois anos consecutivos, em 2022 e 2023.

André Rodrigues teria feito a prova no lugar de Moisés Oliveira Assunção, de 25 anos, usando identidade falsa. Moisés conseguiu ingressar em medicina, no campus de Marabá da UEPA, após a fraude. De acordo com os advogados de defesa, os acusados são amigos. Os três acusados de fraudar o Enem vão responder em liberdade por falsidade ideológica e uso de documento falso.

A fraude

No dia 5 de novembro de 2023, primeiro dia da prova, Moisés, que tinha feito inscrição para realizar a prova, trocou mensagens com a namorada às 15h26, horário em que o exame era aplicado, ou seja, não teria como enviar mensagem se ele realmente estivesse fazendo a prova.

No dia 12 de fevereiro, domingo seguinte, estava acontecendo o segundo e último dia do Enem 2023, e o candidato enviou mensagem para a namorada mais uma vez no horário do exame. De acordo com o Metrópoles, para a Polícia, ele não estava na sala de provas e não fez o Enem.

Além disso, foram analisadas as assinaturas e os peritos também compararam os padrões de caligrafia atestam que não foi Moisés quem escreveu a redação, mas sim, André.

Quem é André Rodrigues?

André cursa o quinto ano de medicina na UEPA. A PF aponta que a inteligência do estudante já foi usada para o crime em outro caso. No Enem de 2022, André fez as provas dos dois dias no lugar de Eliesio Bastos Ataíde, de 25 anos, também com o uso de identidade falsa.

Eliesio também foi aprovado na faculdade de medicina da UEPA e fez o curso em 2023. Já as aulas de Moisés começam no dia 4 de março deste ano.

Segundo o Metrópoles, o delegado Ezequias Martins, que investiga o caso, afirmou que André também teria realizado outras provas como de concursos e outros vestibulares.

Em nota, a Universidade do Estado do Pará disse que “acompanha e colabora com as investigações conduzidas pela Polícia Federal e aguarda a conclusão do processo para tomar as medidas cabíveis.”