Estudante encontra barata em comida de restaurante de universidade

Uma estudante da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) encontrou uma barata morta dentro da comida servida no Restaurante Universitário (RU) do campus Sorocaba (SP), nesta quarta-feira, 5.

A aluna, que preferiu não se identificar, contou que costumava fazer suas refeições no RU com frequência e acredita que a barata surgiu na bandeja do quibe, servido aos alunos no dia.

"Peguei quase todas as opções oferecidas na esteira de alimentação. Na quarta-feira, era arroz, feijão, quibe, frango e farofa. Na minha vez, o quibe estava acabando, então a funcionária deu uma 'raspadinha' na bandeja. Acredito que veio daí, pois eu reparo bem no que eu pego e, justo nas proteínas, o pessoal do RU que coloca", contou em entrevista ao G1.

Após o susto, a estudante alega que enviou as imagens aos funcionários do restaurante, porém, não recebeu nenhuma resposta desde então. "Contei para um funcionário do RU, que pediu para enviar as fotos via WhatsApp. Eles não responderam a foto e muito menos deram alguma justificativa. Ficou por isso mesmo. Eu não pretendo mais comer lá", lamenta.



Em nota, a UFSCar Sorocaba informa que não recebeu nenhuma denúncia formal à diretoria ou ao restaurante universitário.