Estudante morre ao colocar cabeça para fora da janela de ônibus

Uma estudante de 13 anos morreu ao colocar a cabeça para fora do ônibus e bater em um poste na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 16.

O acidente ocorreu por volta das 17h55, envolvendo o ônibus 491, que trafegava na Rua Luis Catarcione, no sentido Centro. "Apurações preliminares acerca das causas do ocorrido, segundo testemunhas, dão conta que tal usuária teria colocado parte do seu corpo para fora da janela do ônibus, colidindo fatalmente contra um poste de concreto que se encontra enfincado na calçada, próximo ao meio-fio", informou a Nova Faol, empresa responsável pelo transporte da região.

Veja a íntegra da nota da empresa:

A Gerência de Operações da NOVAFAOL registrou ocorrência com vítima fatal, na tarde desta quarta-feira, por volta das 17:55, envolvendo o ônibus 491, que trafegava na Rua Luis Catarcione, no sentido Centro, com a passageira F.P.F., estudante da Rede Estadual de Ensino, que se encontrava no interior do veículo.

Apurações preliminares acerca das causas do ocorrido, segundo testemunhas, dão conta que tal Usuária teria colocado parte do seu corpo para fora da janela do ônibus, colidindo fatalmente contra um poste de concreto que se encontra enfincado na calçada, próximo ao meio-fio.

Os demais passageiros, ao constatarem o ocorrido, comunicaram ao Motorista, que imediatamente estacionou o veículo, acionando os Órgãos Públicos pertinentes e a própria Gerência Operacional da Empresa.Todos os fatos certamente deverão ser devidamente apontados e esclarecidos mediante detalhada perícia técnica com a indispensável colaboração da Concessionária e supervisão das Autoridades Policiais.

Por derradeiro, lamentamos profundamente a inesperada e trágica situação, reiterando que todas as equipes de apoio da Empresa estão mobilizadas e empenhadas em minimizar os inevitáveis transtornos".