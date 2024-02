Estudante raspa a cabeça após aprovação no Sisu, mas 'perde' vaga | A TARDE

Tiago Melo, de 18 anos, do Rio Grande do Norte, teve uma decepção na última terça-feira, 30. O jovem que sonhava em cursar Tecnologia da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) descobriu que não tinha sido aprovado no curso após um equívoco do Ministério da Educação (MEC).

O estudante chegou a raspar a cabeça para comemorar o momento e a família dele tinha feito uma festa.

O MEC divulgou de maneira equivocada o resultado do Sisu 2024 na terça-feira, 30. O ministério afirmou que houve uma “divulgação indevida de resultados provisórios”, o que terminou confundindo estudantes sobre a classificação para cursos em universidades públicas do país.

Tiago acessou o sistema do Sisu na manhã do dia 30. Na lista divulgada no site, constava que o estudante estava na 24° posição entre 25 estudantes para aprovação na modalidade de ampla concorrencia.

No entanto, na tarde da última quarta-feira, 31, foi divulgada uma segunda lista de aprovados. No segundo momento, o nome dele já não estava mais na lista e havia caído duas posições.

"Eu estava aprovado, com nota maior do que a nota de corte e, do nada, surgiram duas pessoas com a nota maior do que a minha? Ficamos incrédulos. Como pode, novas notas aparecerem mesmo depois do prazo para as notas serem postas no sistema já terem acabado? Fiquei sem chão", relatou nas redes sociais.



Agora que a poeira já está abaixando, acho que chegou a hora de eu falar sobre… Parabéns ao MEC e ao SISU por roubarem meu sonho! Na manhã do dia 30, tal qual outros estudantes, abri o sisu esperançoso de ver meu resultado como aprovado e, adivinha só??? Eu consegui, fui + pic.twitter.com/zh5dQroOHf — Tigas (@txaguinho0) February 1, 2024

Outros candidatos relataram experiências semelhantes à de Tiago nas redes sociais. A publicação do estudante já tem mais de seis milhões de visualizações.

Em nota enviada à imprensa, o MEC explicou que o caso será investigado. Além disso, afirma que houve uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados, durante 25 minutos da manhã do dia 30 de janeiro.

O que houve foi uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados, durante 25 minutos da manhã do dia 30 de janeiro. A ocorrência está sendo rigorosamente apurada.

Nota do MEC

Questionado pela reportagem sobre o que os estudantes podem fazer para compensarem o transtorno, o MEC disse que os "candidatos não selecionados na chamada regular podem manifestar interesse em participar da lista de espera até o dia 7 de fevereiro".

A UNE (União Nacional dos Estudantes) criou uma página na internet para receber reclamações. De acordo com a entidade, o endereço "Problemas com Sisu, Fies ou Prouni? Relata pra gente!" reúne relatos que serão encaminhados ao MEC.