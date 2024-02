MEC admite 'divulgação indevida de resultados' do Sisu 2024 | A TARDE

O Ministério da Educação (MEC) afirmou nesta sexta-feira, 2, que houve ‘divulgação indevida de listas provisórias’ no resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, no dia 30 de janeiro.

Estudantes que concorreram às vagas em instituições de ensino públicas federais relataram terem sido aprovados nos cursos, e poucos dias depois, serem ‘reprovados’. O MEC informou que a lista de aprovados que apareceu naquele dia durante 25 minutos não estava correta.

Segundo nota da pasta enviada ao Portal A TARDE, “a ocorrência está sendo rigorosamente apurada. O MEC já abriu sindicância interna, por meio da Corregedoria da pasta”. Ainda segundo o ministério, as notas não foram alteradas em momento algum do processo. “O sistema é seguro e os resultados oficiais, bem como a nota do Enem de cada participante”, continuou a pasta.

Na edição deste ano, mais de 1 milhão de estudantes, com 2,4 milhões de inscrições realizadas, disputaram as 264 mil vagas em 6.827 cursos de graduação nas instituições públicas participantes do Sisu.

De acordo com o MEC, os candidatos não selecionados na chamada regular ainda podem manifestar interesse em participar da lista de espera até o dia 7 de fevereiro.

Em casos de dúvida, a pasta aconselha a entrar em contato pelo email: [email protected]. “O MEC se solidariza com os estudantes e estruturou força-tarefa para receber e solucionar quaisquer dúvidas relacionadas ao processo do Sisu”, finalizou.