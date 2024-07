Estudante vive transtorno após receber pix de R$ 100 mil por engano

Estudante devolveu o valor ao dono - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O estudante de 25 anos, Genésio Alves de Araújo Júnior, viveu uma situação inusitada na tarde da última quarta-feira, 26, em São Paulo, quando recebeu uma transferência pix por engano no valor de R$ 100 mil.

Genésio ainda decidiu devolver o valor, mas o caso acabou se tornando uma saga mais longa do que ele esperava. Em publicação no forum Reddit, o estudante explicou que não conseguiu devolver o valor imediatamente pois sua conta bancária foi imediatamente bloqueada pelo banco por uma suspeita de fraude.

“Não sei o que fazer, não quero ser preso”, desabafou Genésio, que estuda engenharia elétrica na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Na manhã seguinte, um homem entrou em contato com o jovem dizendo em áudios ter sido responsável pela transferência equivocada e pedindo o retorno do valor. Na mesma tarde, o jovem foi ao banco presencialmente e conseguiu desbloquear sua conta.

Depois de pensar e de ouvir a gerente do banco, ele decidiu estornar o Pix. Mesmo tendo devolvido o valor, Genésio ainda saiu no prejuízo, pois precisou pagar o transporte até a agência bancária. Embora tivesse feito um acordo com o responsável pelo Pix errado, o homem não entrou mais em contato para pagar a corrida de carro de aplicativo do jovem até o banco.