Estudantes pré-selecionados já podem complementar a inscrição | A TARDE

Os candidatos pré-selecionados no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) devem realizar a complementação da inscrição, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde também é possível conferir a classificação no processo de pré-seleção A solicitação ocorre a partir desta sexta-feira, 22 de março, até a próxima terça-feira, 26.

Nesta edição do programa foram ofertadas mais de 67 mil vagas, destinadas a 1.260 instituições privadas de ensino superior. A ordem de classificação e pré-seleção dos candidatos, referente ao primeiro semestre de 2024, foi divulgada nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério da Educação (MEC).

Após a complementação da inscrição, cada candidato deverá validar as informações declaradas no ato da inscrição. O prazo para a validação é de até cinco dias úteis, após a data da complementação da inscrição, que precisa ser realizada diretamente na instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado.

LISTA DE ESPERA

Candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única do processo seletivo do Fies constarão, automaticamente, na lista de espera. Conforme o cronograma previsto no Edital nº 10/2024, a lista de espera serve para o preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas, observada a modalidade de vaga e a ordem de classificação. A eventual pré-seleção de candidatos listados na espera ocorrerá durante o período de 28 de março a 30 de abril, também pelo Portal Único de Acesso.