‘Eu bato na delegada da Deam’: policial relata agressões do ex-marido

Juliana Domingues e o tenente-coronel Carlos Eduardo Almeida Alves Oliveira da Costa

A policial Juliana Domingues, que já foi titular na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), falou sobre as agressões que sofria dentro de casa, no Rio de Janeiro (RJ), que foram praticadas pelo tenente-coronel Carlos Eduardo Almeida Alves Oliveira da Costa.

Carlos ocupa o cargo de coordenador do Departamento de Segurança Institucional do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, que atua no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

“Ele falava para mim: ‘Você está vendo? Eu bato na delegada da Deam. E o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você é uma reles delegada de interior. E eu trabalho com diversos desembargadores. Você acha o quê? A sua palavra contra mim é o quê?’”, conta Juliana Domingues, em depoimento dado ao Fantástico no domingo, 1º.



“Na época dos fatos, eu era delegada de Delegacia de Atendimento à Mulher. Eu já fui delegada de 3 unidades de Deams. Na época, eu era uma delegada de Deam. Então, isso me fez pensar muito. Antes, eu tinha vergonha, porque como que isso foi acontecer comigo? Eu sou uma delegada de Polícia. Eu trabalho com isso, e tudo isso aconteceu comigo”, acrescentou a policial.

