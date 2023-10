EUA selecionam jovens cientistas brasileiras para o TechGirls | A TARDE

Estão abertas as inscrições para o TechGirls, um intercâmbio de quatro semanas, nas áreas de ciência e tecnologia, nos Estados Unidos. O programa selecionará três meninas brasileiras com perfil de liderança, entre 15 e 17 anos até o início do programa, em julho de 2024. As interessadas devem estar cursando o ensino médio até o final de 2024. As inscrições vão até o dia 8 de dezembro de 2023 e podem ser feitas no site: https://techgirlsglobal.org/. O resultado final do processo seletivo será anunciado em março de 2024 e o intercâmbio está programado para começar em 13 de julho do mesmo ano.

Outros requisitos do programa incluem ter habilidades em ciências, tecnologia, engenharia e/ou matemática e interesse em seguir carreira em uma dessas áreas; ser fluentes em língua inglesa e se comprometer a desenvolver um projeto de impacto social após o intercâmbio. Desde 2012, mais de 650 meninas cientistas de todo mundo, entre elas seis do Brasil, já participaram do programa.

Durante as quatro semanas nos EUA, as selecionadas participarão palestras e oficinas em uma universidade norte-americana, farão visitas técnicas a empresas e se hospedarão em casa de uma família norte-americana. Após a conclusão do intercâmbio, o TechGirls oferecerá mentoria de cinco meses para a implementação de projetos de impacto social, incluindo sessões interativas em tecnologia.