Evento climático deixa seis mortos em São Paulo | A TARDE

Pelo menos seis mortes foram confirmadas, após as fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram grande parte do estado de São Paulo, nesta sexta-feira, 3.

Em sua conta oficial, nas redes sociais, o Governador do Estado, Tarcísio Gomes Freitas, lamentou as perdas e detalhou que “todo o estado de São Paulo sofreu com um evento climático extremo, marcado por chuva de grande intensidade e fortes rajadas de vento, sendo a Região Metropolitana de Campinas a mais atingida”.

Ainda de acordo com o chefe de estado, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do estado registraram mais de dois mil chamados para ocorrências relacionadas às chuvas em 40 municípios paulistas. Entre as ocorrências, alagamentos, queda de árvores e desabamento de muros.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, usou as redes sociais para informar que montou um grupo de trabalho para acompanhar a situação da cidade. Ele também afirmou que a chuva que atingiu a Capital, Região Metropolitana e Baixada Santista foi excepcional.

Moradores de alguns bairros de São Paulo permanecem sem energia. Há relatos de imóveis que estão há mais de 15 horas sem energia elétrica.