Ex-apresentadora da Globo gravou vídeo antes de batida fatal

A jornalista e ex-apresentadora da Globo, Leilane Lustosa Macedo de Oliveira, gravou um vídeo antes do momento do acidente em que morreu ao lado de duas amigas na BR-153 no município de São Luiz do Norte, em Goiás, na última sexta-feira, 9.

O vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra Leilane e as amigas Hosana Santos Andrade e Luana Carvalho, que também morreram no acidente, cantando dentro do carro, momentos antes de colidir com um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodovária Federal (PRF), as três saíram do município de Gurupi, em Tocantins, com destino a Abadiânia de Goiás.

O motorista do caminhão e as outras quatro pessoas que estavam no segundo carro envolvido no acidente não se feriram, de acordo com o Corpo de Bombeiros.