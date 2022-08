Ex-BBB Eliezer realiza transplante capilar e mostra resultado

O ex-BBB Eliezer retirou os curativos do transplante de barba e cabelo ao qual se submeteu na noite da última sexta-feira, 5. O ex-brother compartilhou o resultado com seus seguidores do Instagram por meio de um vídeo publicado nos stories, na manhã deste sábado, 6.

Veja o vídeo:

null Reprodução | Instagram

"Vim para Fortaleza (CE) fazer uma coisa que sempre quis fazer. Vocês repararam que minha barba é muito falhada? Tenho um time de futsal na cara, dois pelinhos aqui e outros dois aqui. E a minha testa tem essas entradas, e as pessoas acham que é calvície", relatou Eli antes de entrar na sala de cirurgia.

No Instagram, ele mostrou a preparação para o procedimento. "Vocês podem reparar que a minha barba é muito falha, são 12 pelinhos de cada lado. E a minha testa tem umas entradas, que as pessoas acham que é calvície. Então vou resolver esses problemas", disse.

Também em vídeos na rede social, o ex-BBB acalmou os fãs, explicando: “Fiquem tranquilos, não vou virar o Papai Noel, não. É só para dar um contorno no rosto”.