Ex-diretor do Fantástico, jornalista Carlos Amorim morre aos 71 anos | A TARDE

Ex-diretor do Fantástico, o jornalista Carlos Amorim morreu neste sábado, 21, em São Paulo, aos 71 anos. A informação foi confirmada pela família do comunicador, que não divulgou a causa da morte.

Carlos Amorim estava internado no hospital oncológico AC Camargo, localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo, onde vivia desde os anos 1990, conforme informa o comunicado disparado pela família.

O corpo do comunicador e ex-diretor de Eventos Especiais da TV Globo será cremado ainda nesta tarde, em cerimônia reservada à família e amigos. Ele deixa mulher e quatro filhos.

Carlos Amorim nasceu no Rio de Janeiro, foi vencedor do prêmio Jabuti pelo livro reportagem “Comando Vermelho - a história do crime organizado”. Além das Organizações Globo, Amorim já dirigiu o jornalismo da extinta TV Manchete, foi o criador da Band News e do programa “Domingo Espetacular”, na TV Record.

Durante o governo Dilma Roussef, Amorim foi consultor da TV Brasil e dirigiu mais de 50 documentários. Em seu currículo, o jornalista também guarda os prêmios Vladimir Herzog e Simon Bolivar.