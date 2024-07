Ex-diretora da Americanas volta ao Brasil após revogação de prisão

Anna Saicali era uma das diretoras que teriam lucro com a manipulação dos resultados da empresa - Foto: Vinícius Lou

Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora do grupo Americanas e considerada uma das principais envolvidas no esquema de fraudes fiscais nos balanços da empresa, vai voltar ao Brasil após ter o pedido de prisão preventiva revogado pela justiça.

Ela se apresentou à Justiça brasileira em Lisboa, em uma parceria com a Interpol, e embarcou com destino ao Brasil, onde será conduzida pela Polícia Federal. Câmeras de segurança registraram o embarque de Anna Saicali para Portugal no dia 15 de junho, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Segundo a decisão judicial que revogou a prisão, Anna deverá retornar ao Rio mas, ela não ficará presa. Ela terá o passaporte retido enão poderá deixar o país.

Na última semana, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nas casas de ex-diretores da Americanas. E a Justiça determinou a prisão preventiva dos principais envolvidos no esquema que melhorava os resultados financeiros da empresa. Quanto mais a empresa lucrava, mais a alta cúpula ganhava prêmios milionários anualmente.

Dois ex-diretores da companhia fizeram delação premiada e utilizaram como provas conversas e exemplares da contabilidade que mostraram que a alta cúpula criou dois balanços financeiros – o real e o fictício, utilizado para o pagamento desses bônus.

Miguel Gutierrez, ex-CEO e apontado pela investigação da PF como o principal beneficiado pelo esquema de fraudes, foi preso em Madri, onde mora, na sexta-feira, 28, mas foi solto um dia depois. Ele não voltará ao Brasil, mas deverá se apresentar à Justiça espanhola a cada duas semanas.