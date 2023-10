Ex do atual de Richthofen apela pela guarda dos filhos: "assustada"

A médica Sílvia Constantino, mãe dos filhos de Felipe Muniz, atual namorado de Suzane von Richthofen, afirmou nesta quarta-feira, 27, estar desesperada em saber que suas crianças terão contato com a mulher presa pelo assassinato dos pais.

Em participação no 'Encontro', da TV Globo, Sílvia afirmou que soube do namoro do ex com Suzane por meio de amigos e vizinhos, que enviaram fotos do casal.

"No começo, eu não acreditei, achei que era montagem. Mas consegui falar com a minha filha e ela confirmou a história. Eu fiquei muito assustada e foi a última vez que eu falei com as minhas filhas", contou.

Segundo ela, as crianças de 13, 12 e 7 anos sabem do crime cometido por Suzane em 2006 e, desde o início do namoro, tem tido dificuldade para contatar as filhas.

"É um desespero muito grande saber que minhas filhas estão tendo contato com essa mulher", contou.

"Todas as desconfianças que eu tive, eu tentei algum contato que eu ouvisse a voz delas ou fizesse até videochamada. Mas não consegui. Quando eu pedia isso, a mensagem não chegava mais e o celular dava desligado", afirmou Sílvia.

Ela afirmou que teme pela integridade física das filhas, pois o ex-marido tem "temperamento explosivo" e isso poderia ser agravado no relacionamento "não muito saudável" com Richthofen. "É como se você tivesse juntado dinamite com gasolina e minhas filhas estão do lado", afirmou.

"Pretendo lutar pela guarda delas para ter elas aqui comigo, distante disso tudo. É uma situação que envolve outra criança ainda, esse vínculo elas terão".