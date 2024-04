Ex-Feiticeira, Joana Prado faz pregação sobre 'mulher impura' | A TARDE

Uma das musas dos anos 1990, intérprete da "Feiticeira", Joana Prado fez pregação em uma igreja evangélica em Miami (EUA) e falou sobre a "mulher impura". Na declaração, ela cita que a fé salvou e colocou de volta à sociedade.

"Ela era tida como impura. Ela não podia nem estar no meio da sociedade. Mas a fé dela era tão grande, que ela foi no meio da multidão. E ela sabia que só em encostar nas vestes de Jesus, ela ia ser curada", começa Joana.

Ela prossegue na pregação da passagem bíblica sobre "A Mulher do Fluxo de Sangue". "Quando ela encosta nas vestes de Jesus, além de ser curada, ela se torna filha. Ela se torna filha. Ela era mulher impura. A fé dela fez com que ele se tornasse filha de Deus".

"Você é filha de Deus ou simplesmente criatura dele? Sua fé está em Cristo ou nas circunstâncias? Você sabia que sem fé é impossível agradar a Deus? Tenha fé, minha amiga", conclui a também empresária. Joana é casada com o lutador de MMA Vitor Belfort, e os dois têm três filhos: Davi, de 18 anos; Vitória, de 15; e Kyara, de 13.

Recentemente, Prado respondeu aos seus seguidores qual era o motivo para não dar entrevistas nem participar de programas de TV. Ela largou a carreira artística no final do anos 2000. "Agradeço imensamente por todos os esses convites. Mas nesse momento, nessa minha jornada, sinto que é muito importante enfatizar o meu presente", justificou e enfatizou que seu foco está na família e "somente no que agrada a Deus".

Joana foi uma das estrelas da Playboy (1999) mais vendida da história e intérprete da Feiticeira, do antigo programa H, de Luciano Huck, na Band.