Ex-Globo suspeito de matar Jeff Machado pode ter fugido do Brasil

O produtor e ex-funcionário da Globo, Bruno Rodrigues, suspeito no caso do assassinato do ator Jeff Machado, cujo corpo foi descoberto dentro de um baú coberto de concreto no Rio de Janeiro, em 22 de maio, pode ter fugido para outro país.

De acordo com relatos, o suspeito teria revelado a um amigo próximo que possui um passaporte português, o qual não foi apreendido pelas autoridades durante as investigações. A informação foi compartilhada por Rodrigues assim que as investigações tiveram início.

Bruno Rodrigues, também conhecido como Bruno Larrubia, é alvo de buscas da polícia. Outro suspeito já está sob custódia: o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga.

Segundo Sauvei Lai, promotor da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, há evidências de que Rodrigues planejou o assassinato de Machado com a ajuda de Jeander, que, supostamente, mantinha relações próximas com a vítima.

Embora ambos os suspeitos tenham admitido à polícia que ocultaram o corpo, eles atribuíram a autoria do assassinato a um terceiro homem, identificado como Marcelo. No entanto, os investigadores descartaram essa versão, prosseguindo com as diligências para apurar a participação de todos os envolvidos no trágico acontecimento.